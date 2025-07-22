Магнитные бури обрушатся на Землю 23 и 24 июля — что ждать белорусам

Причиной магнитных бурь выступает корональная дыра средних размеров, которая на данный момент находится примерно на линии Солнце — Земля. Ученые подчеркивают: рост плотности солнечного ветра прогнозируется умеренный и это не приведет к сильным магнитным бурям. Вероятность достижения уровня G2 оценивается в 6%.