Магнитные бури обрушатся на Землю 23 и 24 июля — что ждать белорусам. Подробности озвучили в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Специалисты отмечают, что 23 июля, в среду, вероятны продолжительные геомагнитные возмущения, которые в своем пике достигнут магнитной бури уровня G1. Речь идет про слабый уровень.
«Существенная вероятность магнитных бурь сохранится также в четверг, 24 июля», — уточнили в сообщении.
Причиной магнитных бурь выступает корональная дыра средних размеров, которая на данный момент находится примерно на линии Солнце — Земля. Ученые подчеркивают: рост плотности солнечного ветра прогнозируется умеренный и это не приведет к сильным магнитным бурям. Вероятность достижения уровня G2 оценивается в 6%.
«Общая продолжительность возмущений при этом не должна превысить 2 суток», — говорится в сообщении.
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