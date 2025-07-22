Самарский университет создает компоненты сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж»

Специалисты Самарского университета им. Королёва приступили к разработке ключевых систем перспективной ракеты-носителя «Воронеж». Этот проект открывает новые возможности для российской космонавтики — удешевление запусков компактных спутников.
Инновационная двухступенчатая конструкция высотой около 30 метров сможет выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкие орбиты. Особое внимание уделяется системе управления второй ступени — три газовых двигателя обеспечат ювелирную точность выведения аппаратов.
По словам Валерия Попцова — ведущего специалиста университета, технологии позволят сделать пуск ракеты более экономичным.
Первый старт с космодрома «Восточный» планируется после 2030 года с перспективой 20 ежегодных запусков. Уникальность проекта — в активном участии студентов, которые уже представили свои разработки ведущим предприятиям отрасли.
Этот проект может стать прорывом для отечественной космической индустрии, создав альтернативу дорогостоящим попутным запускам спутников.
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