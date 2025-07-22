В Таганрогском заливе Ростовской области начала массово гибнуть рыба

В Ростовской области, в акватории Таганрогского залива, начала массово гибнуть рыба. В связи с этим объявлен заморный период, он действует с 18 июля 2025 года по приказу Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
Теперь рыбакам временно разрешен вылов бычков механизированными драгами в разрешенном для их промысла районе Азовского моря, а также вдоль побережья Азовского моря, в том числе Таганрогского залива, с использованием орудий, разрешенных Правилами рыболовства.
Напомним, заморы обычно происходят во время аномальной жары. В таких случаях в воде резко снижается уровень кислорода, и это влияет на обитателей водоемов. Срок действия этого периода не уточняется.
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