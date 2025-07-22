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Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков завершает первую миссию на орбите

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экипаж международной миссии SpaceX Crew-10, в состав которой входит космонавт из Красноярского края Кирилл Песков, начинает подготовку к возвращению на Землю.

Источник: НИА Красноярск

По данным NASA, 25 июля состоится брифинг, посвященный этапам возвращения экипажа. Возвращение с Международной космической станции ожидается в августе 2025 года — после прибытия и смены экипажа миссии Crew-11, запуск которой запланирован не ранее 31 июля.

Перед посадкой специалисты оценят погодные условия в предполагаемых точках приводнения у берегов Калифорнии, сообщает сайт gnkk.ru.

В рамках полета Crew-10 команда провела ряд научных исследований, включая тестирование оборудования для производства медикаментов в космосе и изучение того, как клетки реагируют на невесомость. Эти эксперименты направлены на развитие технологий в области космической медицины и биологии.

Напомним, Кирилл Песков стал первым космонавтом из Красноярского края, отправившимся на орбиту. Его полет начался 15 марта 2025 года.