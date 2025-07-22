«Зов Пармы» ждет пермяков

Особый акцент в этом году, конечно, будет сделан на культуру коми-пермяков. Прямо на фестивальной поляне состоится свадьба в традициях коми-пермяков. Только из Кочевского округа приедут четыре аутентичных музыкальных коллектива. На музейной площадке будет представлен Кудымкарский этно-культурный центр, который расскажет о традиционной вышивке и ее современном применении. На площадке «Изба фольклориста» прозвучат архаичные духовые инструменты коми-пермяков, пэляны: ансамбль «Репей» (г. Москва) представит концертную программу, в которой прозвучат «тексты заговоров, давние песни, наигрыши на старобытных духовых инструментах». Также здесь пойдет речь о традиционной одежде коми-пермяков и о том, как она живет в сегодняшнем дне.