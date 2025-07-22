«Зов Пармы» ждет пермяков

В пятницу, 25 июля, стартует самый масштабный этно-ландшафтный фестиваль Пермского края «Зов Пармы».
За три дня фестиваля под открытым небом можно будет увидеть коми-пермяцкую свадьбу и конное представление, поединки на мечах и реконструкции средневековых технологий, обжиг фигуры звериного стиля и музеи из разных территорий Прикамья в сердце северных лесов, большую музыкальную программу и огненное шоу. Посетителей ждут около 15 площадок и разнообразные активности на каждой из них. На поляне под Чердынью соберутся участники из 10 регионов России, от Петербурга до Красноярска.
По традиции в пятницу состоится заезд участников и гостей и торжественная церемония открытия «Зова Пармы», возжигание фестивального огня. В этот же день на фестивальной поляне можно будет увидеть спектакль Пермского театра кукол «Кама. Горт. Легенды» (18+). Основная программа фестиваля «Зов Пармы» развернется в субботу и воскресенье.
Особый акцент в этом году, конечно, будет сделан на культуру коми-пермяков. Прямо на фестивальной поляне состоится свадьба в традициях коми-пермяков. Только из Кочевского округа приедут четыре аутентичных музыкальных коллектива. На музейной площадке будет представлен Кудымкарский этно-культурный центр, который расскажет о традиционной вышивке и ее современном применении. На площадке «Изба фольклориста» прозвучат архаичные духовые инструменты коми-пермяков, пэляны: ансамбль «Репей» (г. Москва) представит концертную программу, в которой прозвучат «тексты заговоров, давние песни, наигрыши на старобытных духовых инструментах». Также здесь пойдет речь о традиционной одежде коми-пермяков и о том, как она живет в сегодняшнем дне.
На большой сцене «Зова Пармы» выступят 10 коллективов и исполнителей самых разных жанров, от «альтернативного этно-экстрима и панковского напора» группы «Ива Нова» (г. Санкт-Петербург) до медитативного «Ирисова поля» (Пермь — Ижевск) и Glafira Ethno Trio (г. Пермь), от «музыкальной группы-эксперимента, объединяющей русский фолк и чиптюн» «Видеоигры» (г. Москва) до возвращения «Троина» (г. Пермь), обещающего «будем гулять и петь хором до хрипоты!». А еще группа «Тропы» (г. Пермь), группа «Сколот» (г. Тамбов) и Андрей ДерЖи (г. Екатеринбург).
На театральной площадке состоятся 10 различных представлений, ориентированных на семейную аудиторию. Здесь будут работать театры из Красновишерска, Перми, Петербурга.
Еще один формат театральных представлений — конные. На поляне «Зова Пармы» покажут спектакль «Сивка-Бурка», созданный по мотивам русской народной сказки.
На ристалище развернется турнир клубов реконструкторов. На площадке рядом с ристалищем будут представлены реконструкции средневековых технологий. Впервые на «Зове Пармы» можно будет изготовить так называемые «маканые» свечи, здесь будет установлен чан с воском. Также на поляне можно будет примерить средневековый костюм.
В прошлом году площадка Почты России вызвала огромный интерес гостей «Зова Пармы». Поэтому прямо с поляны вновь можно будет отправить открытку в любой город Земли! Все открытки были созданы специально для «Зова Пармы», все они отличаются от тех, что были в прошлом году.
Завершится фестиваль огненным шоу. Напомним, каждый год на поляне «Зова Пармы» зрителям предстает новая огненная фигура. В прошлом году это был дракон. Кого представят мастера в этом, можно будет узнать уже в конце этой недели.
Полную программу фестиваля разместят в тг-канале «Афиша Губернии», а также в группах ВК ПДНТ «Губерния» и «Зов Пармы».