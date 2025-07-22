Успеть за 24 часа. Красноярская больница открыла мини-стационар

Плюсы отмечают и пациенты, которые видят в новом подходе более комфортный и эффективный путь к выздоровлению. Ведь сокращение сроков пребывания в стационаре не только снижает стресс от длительного нахождения в больничных стенах, но и способствует более быстрому возвращению к привычной жизни и работе. Особенно это актуально для людей, чья профессиональная деятельность или личные обстоятельства требуют оперативного восстановления.