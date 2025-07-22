Успеть за 24 часа. Красноярская больница открыла мини-стационар

Госпитализация, операция, выписка пациента — и всё это за одни сутки. Нет, это не мечты или фантазии, а новый подход к лечению в Красноярске.
Уникальный для региона проект стартовал в Красноярской межрайонной клинической больнице № 4. Пока он пилотный, но врачи уже называют его настоящей революцией в медицине.
Быстро и эффективно.
Теперь пациенты могут пройти плановую госпитализацию, оперативное вмешательство и вернуться домой в течение одного дня. Эта инновационная форма медицинского обслуживания, уже зарекомендовавшая себя в ведущих клиниках России и мира, впервые внедряется в краевую систему здравоохранения по полису ОМС.
Главный врач больницы Вероника Кожухова пояснила, что переход к такому формату стал возможен благодаря развитию медицинских технологий и применению малоинвазивных методов лечения.
«Раньше пациенты проводили в стационаре несколько дней, — отметила она. — Теперь благодаря современному оборудованию и передовым методикам сроки пребывания значительно сократились. Мы изучили успешный опыт московских клиник и убедились, что наша больница готова к реализации этого пилотного проекта».
Цель у медиков одна — повысить доступность качественной медицинской помощи, что является одной из ключевых задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Плюсы отмечают и пациенты, которые видят в новом подходе более комфортный и эффективный путь к выздоровлению. Ведь сокращение сроков пребывания в стационаре не только снижает стресс от длительного нахождения в больничных стенах, но и способствует более быстрому возвращению к привычной жизни и работе. Особенно это актуально для людей, чья профессиональная деятельность или личные обстоятельства требуют оперативного восстановления.
Кто первый?
Участниками пилотного проекта станут жители Красноярска и края, которым показаны небольшое оперативное вмешательство или инвазивные диагностические процедуры.
Например, в гинекологическом отделении теперь можно удалить полип, провести диагностическую гистероскопию при заболеваниях эндометрия или выполнить операцию при подозрении на дисплазию шейки матки.
Пациенты, перенёсшие эндоваскулярную коррекцию вен нижних конечностей, лечение неосложнённых грыж, биопсию простаты, цистоскопию или операцию при варикоцеле, смогут покинуть больницу уже через несколько часов после процедуры. Но только при условии отсутствия осложнений и необходимости дальнейшего круглосуточного наблюдения.
В случае необходимости более длительного ухода или при наличии сопутствующих факторов риска пациент будет переведён в обычный стационар.
Внедрение стационара кратковременного пребывания является ярким примером того, как современная медицина стремится быть не только эффективной, но и максимально удобной для пациента.
Речь идёт не просто об ускоренной выписке из больницы, а о целой концепции, где в основе лежат передовые методы лечения, быстрая реабилитация и достижение наилучших результатов за минимальное время.
Такой подход позволяет и медучреждениям работать более эффективно. Освободившиеся койки становятся доступны тем, кому требуется более длительное и комплексное медицинское вмешательство.
Оценить все плюсы нового подхода к оказанию медицинской помощи врачи и пациенты смогут уже в ближайшее время. И возможно, опыт Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 послужит мощным стимулом для распространения подобных форм стационарного лечения по всему краю.
Важно отметить, что запуск стационара кратковременного пребывания не отменяет проведения плановых операций с длительным периодом восстановления. Все медицинские услуги в рамках проекта по-прежнему предоставляются бесплатно по полису ОМС.