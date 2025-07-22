В Сети назвали способ борьбы с вредными попутчиками

Пока попутчик с бортпроводниками вытирал брюки, автор поста сел обратно, надел наушники и уснул. После до конца полета локти соседа оставались в стороне. «Забавно было наблюдать, как мужчина проходил паспортный и таможенный контроль в Австралии с влажным коричневым пятном на бежевых штанах», — признался пользователь.