В Сети назвали способ борьбы с вредными попутчиками

Мужчина с ником Horror_Lawyer_6379 сидел посередине и не мог уснуть, потому что пассажир рядом упирался ему локтями в ребра. Мягко отодвигать руки соседа не помогало.
Развязка истории произошла за два часа до посадки, когда в салоне включили свет, чтобы разнести напитки. Пользователь Reddit встал, чтобы взять кофе, самолет слегка тряхнуло — часть горячего напитка вылилась прямо на колени соседа.
Пока попутчик с бортпроводниками вытирал брюки, автор поста сел обратно, надел наушники и уснул. После до конца полета локти соседа оставались в стороне. «Забавно было наблюдать, как мужчина проходил паспортный и таможенный контроль в Австралии с влажным коричневым пятном на бежевых штанах», — признался пользователь.
В комментариях многие назвали происшествие кармической расплатой. «Вселенная уравняла счет», — заметил один из подписчиков.