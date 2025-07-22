Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети назвали способ борьбы с вредными попутчиками

Автор метода — пользователь форума Reddit, который на международном авиарейсе из Сиднея в Сан-Франциско около восьми часов систематически терпел нарушение личного пространства от соседа по креслу.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Трое мужчин летят в самолете
Источник: Freepik

Мужчина с ником Horror_Lawyer_6379 сидел посередине и не мог уснуть, потому что пассажир рядом упирался ему локтями в ребра. Мягко отодвигать руки соседа не помогало.

Развязка истории произошла за два часа до посадки, когда в салоне включили свет, чтобы разнести напитки. Пользователь Reddit встал, чтобы взять кофе, самолет слегка тряхнуло — часть горячего напитка вылилась прямо на колени соседа.

Пока попутчик с бортпроводниками вытирал брюки, автор поста сел обратно, надел наушники и уснул. После до конца полета локти соседа оставались в стороне. «Забавно было наблюдать, как мужчина проходил паспортный и таможенный контроль в Австралии с влажным коричневым пятном на бежевых штанах», — признался пользователь.

В комментариях многие назвали происшествие кармической расплатой. «Вселенная уравняла счет», — заметил один из подписчиков.