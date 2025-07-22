В Самарской области более 1200 ветеранов СВО прошли два этапа диспансеризации

По данным регионального минздрава, с января 2025 года свыше 1200 ветеранов СВО прошли комплексное медицинское обследование в рамках специальной программы. Более 500 человек получили специализированную помощь в консультативно-диагностическом центре областной больницы имени Середавина.
Как сообщили в лечебном учреждении, для пациентов организован трансфер от места проживания до медицинских объектов. Программа обследования включает консультации терапевта, офтальмолога, кардиолога и других узкопрофильных специалистов — всего десять врачебных специальностей. Особый акцент делается на диагностике психоэмоционального состояния.
Один из пациентов, ветеран специальной военной операции Пётр Супаков, рассказал, что после первичного осмотра в районной поликлинике получил индивидуальный маршрутный лист. По его словам, это позволило оперативно пройти всех необходимых специалистов за один визит.
Руководство консультативной поликлиники пояснило, что по результатам обследования для каждого пациента разрабатывается персональная программа лечения. При выявлении особых показаний могут быть назначены дополнительные диагностические процедуры, которые в большинстве случаев проводятся в день обращения.
Программа реализуется на базе трёх медицинских центров региона: в Самаре (областная клиническая больница и железнодорожная клиника), а также в Тольятти (городская поликлиника № 3). Первичный скрининг осуществляется по месту прикрепления пациентов.
Как подчеркивают в областном здравоохранении, данный проект направлен на обеспечение комплексного подхода к реабилитации участников боевых действий с использованием современных диагностических возможностей.
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