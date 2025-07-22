Эвакуацию из поликлиник на Сельмаше в Ростове провели из-за кошелька

Эвакуация посетителей двух поликлиник на Сельмаше в Ростове-на-Дону произошла из-за забытого кошелька. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Поступила информация о том, что в здании поликлиники обнаружен бесхозный кошелек. При проверке камер видеонаблюдения оказалось, что его забыла одна из посетительниц медучреждения, — пояснили в полиции.
Известно, что вместе с правоохранителями на месте работали представители экстренных служб.
Напомним, ранее в соцсетях очевидцы рассказали об эвакуации людей из взрослой и детской поликлиник на улице Сержантова.
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