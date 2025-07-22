В суд направлено дело экс-мэра Тулуна, обвиняемого в халатности и растрате

По версии следствия, с 2014-го по 2023 год чиновник не принял мер по расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития. Кроме того, считают правоохранители, в 2020 году Юрий Карих включил в реестр пострадавших от наводнения в 2019 году жильцов 11 домов, которые в действительности не пострадали от стихии. В результате им незаконно предоставили право на жилые помещения из государственного жилищного фонда. При этом местные жители, чьи дома пострадали в результате подъема грунтовых вод, не смогли получить жилье.