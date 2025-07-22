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Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о влиянии Артема Дзюбы на команду

В начале июня 36-летний нападающий продлил с «красно-черными» соглашение о сотрудничестве.

В начале июня 36-летний нападающий продлил с «красно-черными» соглашение о сотрудничестве.

Артем Дзюба подписал контракт с «молодыми и звонкими» осенью прошлого года. С того момента сыграл в 25 матчах (один уже в этом сезоне). Отличился десять раз. Также оформил семь ассистов.

1 июня форвард подписал новое соглашение с тольяттинцами на год.

«Талантливый футболист, в которого верим. Брали как усиление команды, угадали. Лучший бомбардир нашей команды. Лидер на поле и в раздевалке. Полностью довольны его игрой», — подчеркнул владелец «Акрона» Павел Морозов.

В разговоре с «СЭ» добавил: переговоры с нападающим прошли быстро.

Недавно стало известно, что защитник Йомар Роша из Боливии может присоединиться к тольяттинскому клубу.

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