Фестиваль «Сады и цветы»: как Москву превращают в городской оазис

Этим летом Москва превратилась буквально в цветущий сад благодаря совместным усилиям города и столичных предпринимателей. Фестиваль «Сады и цветы» проводится не первый год и уже полюбился москвичам и туристам. Однако это не просто декоративные украшения, а важный элемент поддержания экологии и комфортного микроклимата в городе в жаркий летний период. Как фестиваль «Сады и цветы» превращает столицу в городской оазис — в материале «Вечерней Москвы».