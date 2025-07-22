Фестиваль «Сады и цветы»: как Москву превращают в городской оазис

Этим летом Москва превратилась буквально в цветущий сад благодаря совместным усилиям города и столичных предпринимателей. Фестиваль «Сады и цветы» проводится не первый год и уже полюбился москвичам и туристам. Однако это не просто декоративные украшения, а важный элемент поддержания экологии и комфортного микроклимата в городе в жаркий летний период. Как фестиваль «Сады и цветы» превращает столицу в городской оазис — в материале «Вечерней Москвы».
Как предприниматели участвуют в украшении Москвы цветами.
Власти Москвы не первый год объединяются с предпринимателями, чтобы вместе превратить столицу в яркий сад, где на площадях можно найти цветочные композиции и посидеть в тени деревьев. Владельцы бизнесов создают зеленые зоны, высаживают цветы, активно украшают общественные места композициями из живых растений.
Локации в разных районах, например, площадки для мероприятий, торговые центры, кафе и рестораны становятся оазисом в городском ландшафте, эффектной фотозоной и настоящими точками притяжения.
Московские предприниматели всегда активно принимают участие в городских сезонных проектах. Они организовывают мероприятия на площадках городских проектов, представляют свою продукцию на уличных маркетах, креативно подходят к украшению витрин, входных групп, торговых залов и корнеров. Рестораны активно открывают и украшают летние веранды и террасы. В этом сезоне в городе их насчитывается уже пять тысяч. Сезонное украшение городских улиц, объектов общепита, торговли и услуг помогает привлекать и удерживать посетителей и стимулирует продажи.
Отметим, что Москва сегодня — один из крупнейших центров притяжения иностранных и внутренних туристов. За прошлый год столицу посетили 26 миллионов туристов, при этом порядка 80 процентов этого потока — гости из других регионов нашей страны.
Как выбрать удобрение для садовых растений.
По оценке столичных властей, туристический оборот в Москве уже исчисляется сотнями миллиардов рублей. Только в виде налоговых поступлений в городской бюджет поступает примерно четверть триллиона рублей. Например, в период новогодних праздников возросший турпоток принес столице 136,8 миллиарда рублей, а вклад в городской бюджет составил 18,7 миллиарда рублей.
Москвичи также стали чаще проводить лето в родном городе. А следовательно, чаще посещать кафе и рестораны, культурные мероприятия, пользоваться различными сервисами аренды спортивного инвентаря и средств индивидуальной мобильности. Оборот внутренних средств не только наполняет бюджет столицы, но и создает операционную прибыль, которая дает возможность бизнесу развиваться.
Как рассказал урбанист Антон Мастренков, по результатам проведенного несколько лет назад международного исследования Москва занимает лидирующие позиции по озеленению среди мегаполисов мира. В частности, на одного человека приходится 68,6 квадрата зеленой территории, а в Сингапуре, например, 29,2 квадрата.
— Немаловажно и то, что это не просто отдаленные парки или заповедники, недоступные для горожан. В первую очередь, это скверы шаговой доступности — зеленые зоны на бульварах или в жилых кварталах. Такие зоны в городах способствуют повышению качества городской среды — близость с природой повышает настроение, позволяет расслабиться, отдохнуть, найти место для встречи или досуга, — считает эксперт.
Специалист подчеркнул, что именно это направление благоустройства города должно стать главным.
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— Проекты развития территорий должны включать обширные общественные и озелененные пространства. Это касается как проектов комплексного развития территорий, которые позволяют выделять большие участки под будущие скверы, пешеходные маршруты и парки, так и более плотных по застройке кварталов реновации, — сказал Мастренков.
Чем зеленые насаждения полезны для здоровья.
Москва по праву считается одним из самых зеленых мегаполисов мира. В дополнение к постоянным зеленым насаждениям в столице ежегодно проходят сезонные мероприятия по озеленению, многократно расширяющие зеленые территории города.
Сезонный фестиваль «Сады и цветы» также способствует формированию зеленых пространств, благотворно влияющих на микроклимат и самочувствие жителей и туристов, в рамках исторического центра и других городских зон, где проблематично высадить дополнительно постоянные крупномерные растения и кустарники.
Объем зеленых насаждений (в том числе временных) в городском пространстве влияет не только на качество жизни, но и на здоровье горожан: способствует снижению на 55 процентов риска развития сердечно-сосудистых и психических заболеваний, уберегает людей от мелких частиц пыли, способствует снижению средней температуры в городе при «волнах жары».
Цветники, клумбы и другие форматы временного озеленения — это не только визуальная эстетика, но и дополнительный кислород, снижение температуры воздуха в жару, защита от пыли. При массовом городском озеленении эти эффекты становятся ощутимыми.
Кроме того, цветы и растения поглощают вредные вещества, выделяют кислород и улучшают качество воздуха. В этом году в рамках фестиваля «Сады и цветы» обустроили более 70 площадок, на которых высажено более 500 тысяч экземпляров растений 150 различных видов.
По словам руководителя Рабочей группы Общественной палаты Москвы по экологической политике Эльвиры Довлетяровой, зеленые зоны вносят неоценимый вклад в формирование комфортного микроклимата: растения очищают воздух от пыли и вредных примесей, поглощают углекислый газ, а также снижают риски сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.
— В этом году озеленение по проекту «Сады и цветы» составило порядка 30 тысяч квадратных метров, благодаря чему вырабатывает до 300 тысяч литров кислорода в сутки, — сообщила она.
Эксперт отметила, что также растения играют такую важную роль, как обеспечение экологического баланса. Они не только выделяют кислород, но и способствуют биологическому разнообразию, улучшая качество воздуха и привлекая полезных насекомых-опылителей.
— Помимо этого, растения способствуют очищению почвы от тяжелых металлов. Например, бархатцы и тюльпаны выступают как биоаккумуляторы, уменьшая токсичность почвы и делая ее безопасной для окружающих, включая детей. Таким образом, зеленые насаждения играют ключевую роль как для здоровья экосистемы, — сказала Довлетярова.
Как украшение города растениями влияет на психологическое состояние жителей.
Украшение города цветами и растениями оказывает положительное влияние на психологическое состояние человека, способствуя расслаблению, снижению стресса и улучшению настроения. Это особенно важно для жителей больших городов с высоким темпом жизни, которые постоянно испытывают стрессовую урбанистическую нагрузку.
Также положительное влияние на эмоциональное состояние человека оказывают цвета и ароматы цветущих растений. Цветы могут улучшать настроение, снижать уровень стресса, создавать уютную и приятную атмосферу, а также способствовать социальному взаимодействию.
По словам медицинского психолога Центра ментального здоровья Анастасии Медведковой, цветы и растения способны преобразить любые городские ландшафты. Яркие цветочные клумбы, зеленые парки и скверы создают уютную атмосферу, способствуют улучшению эстетического восприятия окружающей среды.
— Приятные визуальные образы помогают снизить уровень стресса и повышают общее настроение. Люди значительно чаще улыбаются, гуляя по улицам, украшенным цветами, нежели по улицам, которые имеют исключительно серые стены вокруг, — говорит она.
Эксперт отметила, что зеленые насаждения способны влиять на эмоциональное состояние горожан. Природа, даже в городской среде, помогает людям расслабиться, снизить тревожность и улучшить общее психоэмоциональное состояние. Наличие зеленых пространств в городе способствует уменьшению депрессии и повышению настроения у его жителей.
— Наличие зеленых насаждений в городской среде связано не только с улучшением психоэмоционального состояния, но и с улучшением физического здоровья. Природа способствует активному образу жизни, провоцируя людей на прогулки и занятия спортом. Физическая активность, в свою очередь, напрямую связана с повышением уровня эндорфинов — гормонов счастья, что также способствует улучшению психологического благополучия, — считает Медведкова.
По мнению озеленителя сада на площади около ЦУМа Ольги Грибовой, городские ландшафты даже временного выполнения приносят восторг, положительные эмоции и ощущения природы в городе. У жителей и гостей столицы поднимается настроение и расцветает радость на душе. Специалист поделилась концепцией сада, который разбили около Центрального универсального магазина.
— Концепция сада возле ЦУМа — это контраст простого и сложного. Это чистота и нежность рядом с роскошью и страстью. Родные и милые сердцу рощи берез волной делят пространство, переходя с одной стороны сада на другую и обратно. Холмы всеми своими формами вторят этому ритму. Посетителю, двигающемуся словно в танце, постепенно открываются все новые и новые виды. Гармония достигается тонкой связью сочетаний простых полевых растений и садовых аристократов, — рассказала она.
Социальное влияние декоративных растений.
Зеленые и красиво украшенные живыми цветами зоны в городе часто становятся местом для встреч, общения и отдыха, способствуя укреплению социальных связей между жителями. Они могут стать частью городской культуры, отражая сезонные изменения и события. Жители чаще говорят о любви к своему городу, если он красив и благоустроен.
Большое количество и привлекательность зон, украшенных цветущими и другими декоративными растениями, также положительно влияют на впечатление российских и иностранных туристов от посещения Москвы.
В частности, благодаря фестивалю «Сады и цветы» у гостей российской столицы формируется образ красивого, здорового, благоприятного для жизни города, в котором можно находиться на природе, даже будучи в «каменном» центре, и легко дышать.
С июня участники специального проекта «Время возможностей» в рамках проекта «Лето в Москве» реализовали свыше 1,5 тысячи идей. Самыми активными стали предприниматели сферы общепита. На втором месте расположились представители сферы услуг, а третью позицию заняли бизнесмены из сферы образования и творчества.