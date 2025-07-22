НЦЗПД отреагировал на жалобы белорусов из-за видеонаблюдения на рабочих местах. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.
«В Центр продолжают поступать жалобы на нарушения при видеонаблюдении на рабочих местах», — заметили в сообщении.
В пресс-службе уточнили: недавно стало известно про случай, когда в одной из организаций камеры видеонаблюдения фиксировали рабочие места сотрудников в офисе, зоны отдыха и приема пищи. Указанная практика нарушает требования законодательства о персональных данных. В частности, речь идет про 4 статью Закона «О защите персональных данных», которая касается соразмерности обработки данных, а также наличия правового основания и запрета на избыточность.
«В связи с этим Центр направил требование о прекращении незаконной обработки данных», — подчеркивается в сообщении.
В НЦЗПД подчеркнули, что организация, которая получила уведомление, уже сообщила про исключение озвученных зон из охвата камер видеонаблюдения.
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