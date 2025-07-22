Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самара обновляет парки: новые фонтаны, деревья и зоны отдыха

В Самаре в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжают благоустройство трех общественных пространств.

В Самаре в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжают благоустройство трех общественных пространств.

До конца года здесь появятся 122 дерева, около 23 тысяч кустарников, 600 кв. м цветников и около 250 малых архитектурных форм.

В сквере на Зубчаниновском шоссе выполнено 40% работ, включая укладку тротуарной плитки.

В сквере «Экономистов» установлена чаша сухого фонтана и завершается асфальтирование дорожек. В парке имени Щорса готовят площадку для собак и укладывают плитку.

На всех территориях подрядчики демонтировали старое покрытие, провели санитарную обрезку деревьев и готовят установку детских и спортивных комплексов.

Все работы идут по графику под контролем администрации и жителей.

Напомним, Президент России Владимир Путин запустил национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его цель — создать современную инфраструктуру для граждан. Проект включает 11 федеральных инициатив. Они продолжают и развивают национальные проекты «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда», а также государственные программы страны.

Ранее мы делали репортаж, как преобразился парк Победы. Его можно посмотреть по ссылке.