Самара обновляет парки: новые фонтаны, деревья и зоны отдыха

В Самаре в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжают благоустройство трех общественных пространств.
До конца года здесь появятся 122 дерева, около 23 тысяч кустарников, 600 кв. м цветников и около 250 малых архитектурных форм.
В сквере на Зубчаниновском шоссе выполнено 40% работ, включая укладку тротуарной плитки.
В сквере «Экономистов» установлена чаша сухого фонтана и завершается асфальтирование дорожек. В парке имени Щорса готовят площадку для собак и укладывают плитку.
На всех территориях подрядчики демонтировали старое покрытие, провели санитарную обрезку деревьев и готовят установку детских и спортивных комплексов.
Все работы идут по графику под контролем администрации и жителей.
Напомним, Президент России Владимир Путин запустил национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его цель — создать современную инфраструктуру для граждан. Проект включает 11 федеральных инициатив. Они продолжают и развивают национальные проекты «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда», а также государственные программы страны.
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