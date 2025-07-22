Самара обновляет парки: новые фонтаны, деревья и зоны отдыха

Напомним, Президент России Владимир Путин запустил национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его цель — создать современную инфраструктуру для граждан. Проект включает 11 федеральных инициатив. Они продолжают и развивают национальные проекты «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда», а также государственные программы страны.