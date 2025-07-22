В «замороженном кремнии» увидели аналог ранней Вселенной

Как объясняют ученые, в первые мгновения после Большого Взрыва наша Вселенная не содержала в себе ни одной частицы материи — она была заполнена энергией, которая изначально была предположительно равномерно распределена по быстро растущему пространству. Это, однако, противоречит облику современной Вселенной, в которой материя распределена крайне неоднородно — в ней есть и гигантские скопления галактик, и пустоты между ними.