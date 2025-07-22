СМИ назвали причину смерти главы Верховного суда РФ Подносовой

Причина смерти
Ирина Подносова умерла в возрасте 71 года, пишет RTVI.
ТАСС сообщает, что Ирина Подносова скончалась после тяжелой болезни, «Коммерсантъ» пишет, что глава Верховного суда длительное время боролась с онкологическим заболеванием.
Собеседник MSK1 рассказал, что в апреле 2025 года Ирина Подносова намеревалась покинуть пост — «написать заявление об уходе по состоянию здоровья». По данным издания, глава Верховного суда могла перенести инсульт или лечить онкологию.
Трудовая биография Ирины Подносовой
В пресс-службе Верховного суда сообщили, что Ирина Подносова, уроженка Пскова, более 35 лет проработала судьей. Свою карьеру в юридической сфере она начала в 1975 году после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета, где ее однокурсником был будущий президент России Владимир Путин.
Стартовала она с должности консультанта в отделе юстиции Леноблисполкома в Ленинграде, затем работала юристом на Вольском заводе в Саратовской области. В 1990 году Подносову назначили судьей Лужского городского суда Ленобласти, с 2003 по 2013 год она возглавляла его работу.
В 2017 году Подносова перешла в Ленинградский областной суд, где получила пост председателя. В 2018 году она возглавила деятельность Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
С 2020 года Ирина Подносова выполняла обязанности заместителя председателя Верховного суда России, а в апреле 2024 года ее назначили главой высшего судебного органа страны. На посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года.
Оценки деятельности
После того как Совет Федерации утвердил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда, ее пригласили в Кремль на встречу с главой России Владимиром Путиным. Российский лидер тогда подчеркнул, что она «всю жизнь практически» трудится в судебной системе, поэтому обладает всем, чтобы выполнять свою работу «на хорошем профессиональном уровне».
Депутат и полномочный представитель Государственной Думы РФ в Верховном суде Даниил Бессарабов охарактеризовал Ирину Подносову как «яркую, жизнерадостную женщину». Он подчеркнул, что она была государственником, и отметил ее высокий профессионализм. Бессарабов рассказал, что Подносова считала важным сотрудничество Верховного суда и парламента еще когда работала заместителем председателя верховной инстанции.
«После того как она возглавила судебную систему, эти отношения еще больше укрепились», — уточнил парламентарий для РБК. Он добавил, что в конце мая Ирина Подносова провела пленум Верховного суда.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отозвался об Ирине Подносовой как о блестящем юристе и отметил ее принципиальность, высокие моральные качества и приверженность справедливости.
«Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место», — заявил глава ведомства. Кончину председателя Верховного суда он назвал невосполнимой утратой для юридического сообщества.
Еще до того, как Ирина Подносова возглавила Верховный суд, депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с РАПСИ высоко оценил ее опыт работы и предсказал, что ее назначение приведет к прогрессу судебной системы. Парламентарий выразил уверенность, что Подносова будет следовать в указанном президентом направлении — декриминализации экономических преступлений. Кирьянов уточнил, что именно усилиями Подносовой были приняты законы, смягчающие ответственность за преступления в экономической сфере.
Юрист Иван Брикульский уверен, что Ирина Подносова оставила след в истории «российского конституционализма», и отметил, что она всегда отстаивала соблюдение права.
После смерти Ирины Подносовой обязанности председателя Верховного суда исполняет ее заместитель Юрий Иваненко.