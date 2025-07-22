СМИ назвали причину смерти главы Верховного суда РФ Подносовой

Еще до того, как Ирина Подносова возглавила Верховный суд, депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с РАПСИ высоко оценил ее опыт работы и предсказал, что ее назначение приведет к прогрессу судебной системы. Парламентарий выразил уверенность, что Подносова будет следовать в указанном президентом направлении — декриминализации экономических преступлений. Кирьянов уточнил, что именно усилиями Подносовой были приняты законы, смягчающие ответственность за преступления в экономической сфере.