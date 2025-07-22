Студент ПНИПУ взял «золото» на международных соревнованиях по легкой атлетике

— Ни с чем не сравнятся ощущения, когда ты первым пересекаешь финишную черту. Сохранять высокую скорость на протяжении всего забега было непросто, но абстрагирование от всех эмоций помогло прийти к цели и стать лучшим в своей категории. В ближайших планах — подготовка к чемпионату России, который состоится в Казани в начале августа, — прокомментировал студент Пермского политеха.