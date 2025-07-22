Студент ПНИПУ взял «золото» на международных соревнованиях по легкой атлетике

Крупнейший международный турнир завершился 19 июля в Омске. «Мемориал омских легкоатлетов» собрал свыше 100 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси. Пермский край на мероприятии единолично представил Станислав Угрин, студент строительного факультета ПНИПУ. В результате он завоевал «золото», став лучшим в дистанции на 1500 метров.
В программу соревнований были включены разные дисциплины: бег, прыжки, метание ядра и другие. Станислав Угрин принял участие в забеге на 1500 метров. Пермяк преодолел дистанцию за время 3:48:28 и одержал победу в этом виде спорта.
— Ни с чем не сравнятся ощущения, когда ты первым пересекаешь финишную черту. Сохранять высокую скорость на протяжении всего забега было непросто, но абстрагирование от всех эмоций помогло прийти к цели и стать лучшим в своей категории. В ближайших планах — подготовка к чемпионату России, который состоится в Казани в начале августа, — прокомментировал студент Пермского политеха.
Добавим, что Станислав увлекается легкой атлетикой с детства, а профессионально начал заниматься с 17 лет под руководством Александра Попова, тренера колледжа олимпийского резерва Пермского края. К четвертому курсу университета он стал мастером спорта России, многократным победителем региональных и федеральных состязаний. Среди последних достижений — «серебро» и «бронза» на кубках России, а также чемпионство на соревнованиях «Звезды студенческого спорта».