Сотрудники Шереметьево раздают пассажирам задержанных рейсов матрасы

По словам госпожи Захаренковой, сейчас аэропорт работает без ограничений. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов.
С 19 по 21 июля ограничения на работу московских аэропортов несколько раз вводились из-за угрозы беспилотной опасности. Поэтому авиаперевозчикам приходилось корректировать расписание полетов.
В пресс-службе Росавиации сообщали, что на 08:00 мск 21 июля в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский было отменено 118 рейсов. 203 рейса — задержано более чем на два часа.