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Сотрудники Шереметьево раздают пассажирам задержанных рейсов матрасы

Сотрудники аэропорта Шереметьево организуют зоны отдыха для пассажиров, предоставляют им воду и матрасы. Об этом директор по связям с общественностью авиагавани Анна Захаренкова сообщила ТАСС.

Источник: Шереметьево

По словам госпожи Захаренковой, сейчас аэропорт работает без ограничений. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов.

С 19 по 21 июля ограничения на работу московских аэропортов несколько раз вводились из-за угрозы беспилотной опасности. Поэтому авиаперевозчикам приходилось корректировать расписание полетов.

В пресс-службе Росавиации сообщали, что на 08:00 мск 21 июля в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский было отменено 118 рейсов. 203 рейса — задержано более чем на два часа.