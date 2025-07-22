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В Самаре по требованию прокуратуры снесут аварийный дом на улице Казачьей

В Куйбышевском районе Самары завершилась прокурорская проверка, касающаяся аварийного многоквартирного дома на улице Казачьей.

В Куйбышевском районе Самары завершилась прокурорская проверка, касающаяся аварийного многоквартирного дома на улице Казачьей. Здание по адресу Казачья, 5, литера С было официально признано непригодным для проживания и подлежащим сносу, однако ответственные службы не предприняли своевременных мер по его демонтажу.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованием обязать департамент управления имуществом городского округа Самара устранить нарушения. Суд полностью удовлетворил исковые требования, постановив провести снос здания и очистку территории от строительного мусора.

Надзорный ведомство взяло на контроль исполнение судебного решения, которое вступит в силу после завершения всех процессуальных сроков. Это позволит устранить потенциально опасный объект и освободить территорию для дальнейшего благоустройства.

Ранее мы опубликовали большой материал о том, как территория «Самарской Луки» застраивается элитными коттеджами, ограничивая доступ к воде местным жителям.

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