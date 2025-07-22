Воспитанники тольяттинской «Академии Коноплева» отправятся на турнир в Китай

Состязание пройдет с 23-го по 30 июля в Шанхае. За победу поборется сборная волжан 2009−2007 годов рождения.
В Китай отправятся 20 ребят: двое вратарей (Григорьев, Безгрогов), шестеро защитников (Мамашев, Хаметов, Латыпов, Кондаков, Мартиросян, Магжанов) и столько же полузащитников (Бажухин, Доброродов, Левашин, Совмиз, Рыжков и Омельченко).
Также шестеро нападающих (Блохин, Войтенко, Ешкин, Люшин, Хуснутдинов, Баринов).
Ранее основатель и владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о влиянии Артема Дзюбы на команду.
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