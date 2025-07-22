Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воспитанники тольяттинской «Академии Коноплева» отправятся на турнир в Китай

Состязание пройдет с 23-го по 30 июля в Шанхае. За победу поборется сборная волжан 2009−2007 годов рождения.

Состязание пройдет с 23-го по 30 июля в Шанхае. За победу поборется сборная волжан 2009−2007 годов рождения.

В Китай отправятся 20 ребят: двое вратарей (Григорьев, Безгрогов), шестеро защитников (Мамашев, Хаметов, Латыпов, Кондаков, Мартиросян, Магжанов) и столько же полузащитников (Бажухин, Доброродов, Левашин, Совмиз, Рыжков и Омельченко).

Также шестеро нападающих (Блохин, Войтенко, Ешкин, Люшин, Хуснутдинов, Баринов).

Ранее основатель и владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о влиянии Артема Дзюбы на команду.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше