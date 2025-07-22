Омский перинатальный центр получил современный инкубатор для новорожденных

Инкубатор работает как автономно, так и от автомобильной сети. Он совместим с аппаратом ИВЛ и инфузоматами, что позволяет оказывать комплексную помощь малышам с дыхательными нарушениями и врожденными патологиями. Оборудование можно использовать и в стационаре для выхаживания недоношенных младенцев.