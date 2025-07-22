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Омский перинатальный центр получил современный инкубатор для новорожденных

Передовое оборудование обеспечит безопасную перевозку младенцев в критическом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Городской клинический перинатальный центр Омска доставили современный транспортный инкубатор. Аппарат создает оптимальные условия для перевозки новорожденных, защищая их от вредного воздействия внешних факторов. Об этом 22 июля сообщил минздрав.

«При транспортировке в реанимобиле на детей, находящихся в критическом состоянии, воздействуют шум, вибрация, ускорение, температура. Все это может оказать нежелательное воздействие на ребенка. Использование специализированного кувеза позволяет минимизировать эти явления», — рассказала врач-неонатолог ГКПЦ, заместитель главврача по педиатрической помощи Элина Нестеренко.

Инкубатор работает как автономно, так и от автомобильной сети. Он совместим с аппаратом ИВЛ и инфузоматами, что позволяет оказывать комплексную помощь малышам с дыхательными нарушениями и врожденными патологиями. Оборудование можно использовать и в стационаре для выхаживания недоношенных младенцев.

Ранее «КП Омск» сообщила, что двое аферистов попались на продаже поддельных царских монет.