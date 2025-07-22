Пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажки под Гомелем

«Зимой животные страдали от холода и антисанитарии в тесном помещении. Не было элементарного: соломенной подстилки, полноценного питания и выгула на свежем воздухе. Летом скот стоял по колено в грязи и навозной жиже. Соседи пожаловались в исполком на запах и многочисленные нарушения, однако хозяйка проигнорировала полученные предписания. Точку в разрешении проблемы поставили в суде. Было постановлено выкупить дворовую “ферму” и передать скот в одно из хозяйств», — рассказали в ведомстве.