Пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажки под Гомелем

Жительница поселка Большевик содержала семь коров и быка во дворе между многоквартирными жилыми домами. Животные ютились в ветхом сарае, который был построен самовольно, пояснили в главном управлении юстиции.
«Зимой животные страдали от холода и антисанитарии в тесном помещении. Не было элементарного: соломенной подстилки, полноценного питания и выгула на свежем воздухе. Летом скот стоял по колено в грязи и навозной жиже. Соседи пожаловались в исполком на запах и многочисленные нарушения, однако хозяйка проигнорировала полученные предписания. Точку в разрешении проблемы поставили в суде. Было постановлено выкупить дворовую “ферму” и передать скот в одно из хозяйств», — рассказали в ведомстве.
В итоге животных доставили на новое место содержания под контролем судебных исполнителей отдела принудительного исполнения Гомельского района. Незаконно возведенные сараи планируется снести.