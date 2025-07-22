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Пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажки под Гомелем

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гомельского района устроила коровник во дворе многоэтажки. Животных пришлось переселять под контролем судебных исполнителей, сообщили БЕЛТА в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Источник: Главное управление юстиции Гомельского областного исполнительного комитета

Жительница поселка Большевик содержала семь коров и быка во дворе между многоквартирными жилыми домами. Животные ютились в ветхом сарае, который был построен самовольно, пояснили в главном управлении юстиции.

«Зимой животные страдали от холода и антисанитарии в тесном помещении. Не было элементарного: соломенной подстилки, полноценного питания и выгула на свежем воздухе. Летом скот стоял по колено в грязи и навозной жиже. Соседи пожаловались в исполком на запах и многочисленные нарушения, однако хозяйка проигнорировала полученные предписания. Точку в разрешении проблемы поставили в суде. Было постановлено выкупить дворовую “ферму” и передать скот в одно из хозяйств», — рассказали в ведомстве.

В итоге животных доставили на новое место содержания под контролем судебных исполнителей отдела принудительного исполнения Гомельского района. Незаконно возведенные сараи планируется снести.