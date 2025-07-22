Красноярские депутаты проверили состояние капремонта в детских садах

В 2025 году средства выделены на два дошкольных учреждения. Всего же запланированы работы в пяти ДОУ: ещё два будут отремонтированы в 2026 году (№ 60 в переулке Медицинском, 2а и № 282 на Устиновича, 7а) и одно в 2027 году (№ 292 на Тельмана, 7а).