Красноярские депутаты проверили состояние капремонта в детских садах

Сейчас в краевом центре ремонтируют два дошкольных учреждения — № 110 в Кировском районе и № 206 — в Октябрьском. Они возведены более 60 лет назад и давно нуждались в модернизации.
Средства на это выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Накануне объекты проверили и.о. главы города Алексей Шувалов и председатель горсовета Наталия Фирюлина. Они посмотрели, как подрядчики исполняют контракты.
По информации городской администрации, на ремонт детского сада № 206, на проспекте Свободном, 54а (год постройки 1964), будет потрачено 114 миллионов рублей. В смету включены усиление фундамента, обновление кровли, оштукатуривание фасада, стен и потолка. Кроме того, предусмотрен монтаж электропроводки на втором этаже и устройство новых перегородок.
После завершения основного ремонта прилегающую к садику территорию благоустроят. По периметру двора установят новое ограждение, смонтируют откатные ворота и систему освещения на улице. Параллельно в учреждение завезут новое оборудование, в том числе для пищеблока.
Садик № 110 на улице Корнетова, 12а (год постройки 1960). На его ремонт будет потрачено 169 миллионов рублей. Подрядчик также уже работает на объекте. Сейчас специалисты демонтировали отделку и старые инженерные сети, укрепили фундамент и приступили к штукатурке фасада, возведению перегородок, отделке внутренних стен, прокладке электрокабелей, устройству полов на втором этажа.
В перспективе здесь сделают капитальный ремонт игровых площадок, заасфальтируют и благоустроят двор, смонтируют сети наружного освещения. После завершения работ в здании обновят оборудование и спортинвентарь.
В департаменте социального развития отмечают, что подрядчики должны выполнить контракты до конца 2025 года. После обновления учреждения примут порядка 350 воспитанников. Пока же ребятишки посещают другие учреждения Октябрьского и Кировского районов. Уже в следующем году родители отведут детей в новые, современные дошкольные учреждения.
— Все помещения будут отремонтированы и станут отвечать современным требованиям, — рассказала и.о. заведующей детского сада 110 Елена Киреева. — У нас появятся кабинеты дополнительного образования, логопеда и психолога. На высшем уровне будет безопасность в здании и на территории. Это тоже предусмотрено проектом.
Важно, что садики впервые ремонтируются на субсидию, которую город получил в рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Поддержка семьи».
— Возраст каждого детского сада, который мы сегодня посмотрели, насчитывает более 60 лет, — поделился и.о. главы города Алексей Шувалов. — Капитальный ремонт предполагает буквально полную перестройку зданий, поэтому участие федерального бюджета — существенная поддержка для города. Проекты реализуются при поддержке губернатора Красноярского края. Мы продолжим претендовать на получение финансирования ещё по ряду объектов, чтобы продолжить улучшать инфраструктуру дошкольных учреждений и создавать современные и комфортные условия для наших детей.
В 2025 году средства выделены на два дошкольных учреждения. Всего же запланированы работы в пяти ДОУ: ещё два будут отремонтированы в 2026 году (№ 60 в переулке Медицинском, 2а и № 282 на Устиновича, 7а) и одно в 2027 году (№ 292 на Тельмана, 7а).
— Важно, что мы начали капитально ремонтировать наши детские сады, — отметила Наталия Фирюлина. — Старые здания дошкольных учреждений преимущественно расположены в спальных районах. Здесь большая потребность в местах. Надеюсь, благодаря включению в федеральную и региональную программы мы модернизируем всю дошкольную инфраструктуру, которая в этом нуждается.