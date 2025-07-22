Суд продлил арест обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл

Ранее сообщалось, что 25 января в квартире в городе Звенигово обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее детей с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, включая малолетнего). По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сожитель потерпевшей. Как сообщили в региональном СУСК, 21 января между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил ножом женщину, а также находившихся в квартире двух ее малолетних детей. От полученных травм все они погибли.