Суд продлил арест обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Верховный суд Марий Эл продлил почти на 6 месяцев арест мужчине, обвиняемому в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее сообщалось, что 25 января в квартире в городе Звенигово обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее детей с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, включая малолетнего). По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сожитель потерпевшей. Как сообщили в региональном СУСК, 21 января между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил ножом женщину, а также находившихся в квартире двух ее малолетних детей. От полученных травм все они погибли.
«В досудебной стадии производства по уголовному делу в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продленная до 25 июля 2025 года. Постановлением Верховного суда Марий Эл от 22 июля мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого оставлена без изменения, срок содержания под стражей продлен до 11 января 2026 года», — говорится в сообщении.