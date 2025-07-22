В российских аптеках появился новый препарат для лечения ожирения

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский препарат нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения «Велгия Эко», созданный без использования консервантов в составе, появился на полках аптек и аптечных онлайн-площадках, говорится в сообщении фармацевтической компании «Промомед».
«Ведущая инновационная биофармацевтическая компания “Промомед” объявляет о старте продаж отечественного препарата нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения “Велгия Эко” (действующее вещество семаглутид) в одноразовых инжекторах. Препарат уже доступен на аптечных онлайн-ресурсах и в аптечных сетях по всей стране», — говорится в сообщении компании.
Предельные отпускные цены на него начинаются от 4,3 тысячи рублей за дозировку 0,25 миллиграмма до 10,3 тысячи рублей за дозировку 2,4 миллиграмма, указывается в сообщении.
«Ключевое отличие нового продукта — полное отсутствие консервантов в составе, что выводит терапию на новый уровень безопасности», — добавляется там.
В компании уточнили, что в составе «Велгии Эко» отсутствуют фенол и спирт, способные накапливаться в организме. Это снижает риск побочных эффектов у пациентов с повышенной чувствительностью и сопутствующими заболеваниями печени и почек. Также использование одноразовых инжекторов обеспечивает простое и безболезненное введение препарата.
Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, добавили в компании.