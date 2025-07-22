В российских аптеках появился новый препарат для лечения ожирения

В компании уточнили, что в составе «Велгии Эко» отсутствуют фенол и спирт, способные накапливаться в организме. Это снижает риск побочных эффектов у пациентов с повышенной чувствительностью и сопутствующими заболеваниями печени и почек. Также использование одноразовых инжекторов обеспечивает простое и безболезненное введение препарата.