Губернатор Иркутской области проверил ремонт дорог в Братске и Братском районе

Во время рабочего визита в Братск и Братский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомился с ходом работу по ремонту местных дорог. Так, в Братске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году приводятся в порядок несколько улиц. Глава региона побывал на ул. Приморская, которая ведет из микрорайона Энергетик к федеральной трассе. После замены дорожного полотна здесь обеспечат необходимые меры безопасности, то есть установят дорожные знаки, нанесут разметку, смонтируют ограждения. То же самое будет сделано и на ул. Обручева. Общая протяженность ремонтируемых участков составляет более 4 километров, а на стоимость работ составит более 460 млн рублей, эти средства предусмотрены в региональном и муниципальном бюджетах.