Губернатор Иркутской области проверил ремонт дорог в Братске и Братском районе

Во время рабочего визита в Братск и Братский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомился с ходом работу по ремонту местных дорог. Так, в Братске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году приводятся в порядок несколько улиц. Глава региона побывал на ул. Приморская, которая ведет из микрорайона Энергетик к федеральной трассе. После замены дорожного полотна здесь обеспечат необходимые меры безопасности, то есть установят дорожные знаки, нанесут разметку, смонтируют ограждения. То же самое будет сделано и на ул. Обручева. Общая протяженность ремонтируемых участков составляет более 4 километров, а на стоимость работ составит более 460 млн рублей, эти средства предусмотрены в региональном и муниципальном бюджетах.
— Я бы рекомендовал администрации Братска рассмотреть возможность проведения комплексного капитального ремонта, который включает замену не только полотна, но и сетевого хозяйства, расположенного под дорогами, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Губернатор напомнил, что в Прианагрье уже имеется положительный опыт проведения такого рода ремонтов и, хотя они обходятся дороже, уже доказали свою эффективность.
Кроме того, Игорь Кобзев посмотрел, как идет ремонт улиц в Вихоревке, в том числе и по программе «Транспортный каркас». Ведутся работы и на четырех участках федеральной трассы «Вилюй» — в этом году будет приведено в нормативное состояние 30 километров дорожного полотна. В дополнение к этому для повышения безопасности планируется установить более 12 километров новых линий уличного освещения и обустроить более 6 километров удобных тротуаров.