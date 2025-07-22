Обезопасить врачей видеожетонами, внедрить ИИ-терапевта предложили Минздраву Казахстана

«Нашим медикам, к сожалению, приходится печься не только за чьи-то жизни, но и за собственные. Только за последние 3 года в Казахстане зарегистрировано более 130 фактов агрессии против медработников», — напомнил он.
По его словам, компания тестирует в Астане проект «Смарт-видеожетоны».
Крепятся на халат, всё записывают. В случае угрозы достаточно одного нажатия, чтобы подключить полицию.
Говоря об ИИ-терапевте, он добавил: программа слушает врача и пациента, предлагает предварительный диагноз и формирует медкарту — проект тестируют в Акмолинской области.
В Минздраве добавили, точность такого диагноза составляет 80%.