В Узбекистане доверенности на авто дополнят новым пунктом, чтобы защитить владельцев от мошенников

Одну из таких схем удалось пресечь в начале июля. Таможенные органы задержали членов преступной группы, которая вывозила автомобили в Таджикистан. В ходе расследования выяснилось, что было вывезено не менее 59 автомобилей. Судя по всему, задержаны были лишь исполнители — так называемые «пешки», получавшие по 100−200 долларов за перегон каждой машины. Организаторы, как это часто бывает, пока остаются вне досягаемости зарубежом.