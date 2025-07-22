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В Узбекистане доверенности на авто дополнят новым пунктом, чтобы защитить владельцев от мошенников

Vaib.uz (Узбекистан. 22 июля). В Узбекистане планируют внести важные изменения в оформление доверенностей на управление автотранспортом. Поводом для нововведения стала распространённая преступная схема: мошенники берут автомобили у граждан в аренду на основе доверенности, после чего тайно перегоняют их в соседние страны, где продают по заниженной цене — нередко даже на запчасти.

Источник: Vaib.Uz

Одну из таких схем удалось пресечь в начале июля. Таможенные органы задержали членов преступной группы, которая вывозила автомобили в Таджикистан. В ходе расследования выяснилось, что было вывезено не менее 59 автомобилей. Судя по всему, задержаны были лишь исполнители — так называемые «пешки», получавшие по 100−200 долларов за перегон каждой машины. Организаторы, как это часто бывает, пока остаются вне досягаемости зарубежом.

Чтобы положить конец подобным махинациям, в доверенности на управление автомобилем появится новый обязательный пункт. В нём будет чётко указано, имеет ли лицо, получившее доверенность, право на вывоз транспортного средства за пределы Узбекистана или нет.

Это нововведение позволит предотвратить несанкционированный вывоз автомобилей за границу, укрепить правовую защиту владельцев и сократить число мошеннических схем в сфере автотранспорта.

Проект соответствующего постановления был разработан Министерством экономики и финансов и в настоящее время проходит общественное обсуждение.

Для автовладельцев это — долгожданный шаг в сторону большей защищённости. Ведь нередки случаи, когда собственник автомобиля даже не подозревает, что его машина пересекла границу и продана — пока не становится слишком поздно.