Экс-замглавы челябинского района осудили на 7,5 года колонии за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима бывшему заместителю главы Ашинского района Челябинской области, признанному виновным в получении взятки в размере 800 тысяч рублей за содействие в приеме построенной системы водоочистки, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным регионального СУСК, с октября по декабрь 2018 года мужчина получил через посредника взятку в размере 800 тысяч рублей от замдиректора коммерческой организации за незаконное содействие юридическому лицу в приеме и оплате работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении. В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину не признал.
«Сегодня Ашинский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы района… Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления сроком на два года, со штрафом, равным размеру трехкратной суммы взятки — 2,4 миллиона рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Бывшего замглавы района взяли под стражу в зале суда. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), отмечается в сообщении.
В правоохранительных органах региона пояснили РИА Новости, что речь идет о Викторе Чистякове.