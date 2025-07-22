Экс-замглавы челябинского района осудили на 7,5 года колонии за взятку

По данным регионального СУСК, с октября по декабрь 2018 года мужчина получил через посредника взятку в размере 800 тысяч рублей от замдиректора коммерческой организации за незаконное содействие юридическому лицу в приеме и оплате работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении. В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину не признал.