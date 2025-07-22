Омская студентка лишилась 2,9 млн рублей в многоходовой схеме мошенников

После первого звонка последовал второй. Незнакомец представился сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил, что от имени девушки оформили доверенность на иноагента и пытались взять кредит в 500 тысяч рублей. Деньги якобы собирались перечислить в фонд помощи Украине. «Специалист» объяснил, как подать заявление в Росфинмониторинг для аннулирования сомнительного документа.