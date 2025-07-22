Омская студентка лишилась 2,9 млн рублей в многоходовой схеме мошенников

18-летняя студентка стала жертвой изощренного мошенничества, потеряв 2,9 млн рублей. Все началось с телефонного звонка от лжекурьера цветочного салона, который сообщил об оформленном на ее имя букете. Под предлогом подтверждения доставки запросил смс-код. Историю рассказали 22 июля в УМВД.
После первого звонка последовал второй. Незнакомец представился сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил, что от имени девушки оформили доверенность на иноагента и пытались взять кредит в 500 тысяч рублей. Деньги якобы собирались перечислить в фонд помощи Украине. «Специалист» объяснил, как подать заявление в Росфинмониторинг для аннулирования сомнительного документа.
Доверчивая студентка сняла 1,2 млн рублей родителей и передала деньги «фельдъегерю» в парке, используя кодовое слово «уксус». Позже сняла еще 490 тысяч рублей и отдала их «сотруднику правоохранительных органов».
Мошенники, контролируя каждый шаг своей жертвы, заставили ее провести видеообыск квартиры. Она нашла 1,2 млн рублей отца и передала эти деньги незнакомке в сквере. Только вечером, когда отец обнаружил пропажу, дочь призналась в произошедшем.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный завод оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства.