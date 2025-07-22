Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская студентка лишилась 2,9 млн рублей в многоходовой схеме мошенников

Девушка передала деньги фальшивым «сотрудникам» после звонка о якобы заказанных цветах.

Источник: Комсомольская правда

18-летняя студентка стала жертвой изощренного мошенничества, потеряв 2,9 млн рублей. Все началось с телефонного звонка от лжекурьера цветочного салона, который сообщил об оформленном на ее имя букете. Под предлогом подтверждения доставки запросил смс-код. Историю рассказали 22 июля в УМВД.

После первого звонка последовал второй. Незнакомец представился сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил, что от имени девушки оформили доверенность на иноагента и пытались взять кредит в 500 тысяч рублей. Деньги якобы собирались перечислить в фонд помощи Украине. «Специалист» объяснил, как подать заявление в Росфинмониторинг для аннулирования сомнительного документа.

Доверчивая студентка сняла 1,2 млн рублей родителей и передала деньги «фельдъегерю» в парке, используя кодовое слово «уксус». Позже сняла еще 490 тысяч рублей и отдала их «сотруднику правоохранительных органов».

Мошенники, контролируя каждый шаг своей жертвы, заставили ее провести видеообыск квартиры. Она нашла 1,2 млн рублей отца и передала эти деньги незнакомке в сквере. Только вечером, когда отец обнаружил пропажу, дочь призналась в произошедшем.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местный завод оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства.