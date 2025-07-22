«Цены от 52 862 до 165 000 рублей». Несколько дорогих участков, расположенных рядом с Минском, попали на аукцион

Участки под Минском от почти 53 000 до 165 000 рублей выставили на аукцион, пишет площадка недвижимости Realt.by.
У белорусов 22 августа будет возможность выбрать участок, расположенный неподалеку от Минска. Всего на аукцион попало 17 лотов — это и дорогие варианты, которые находятся в респектабельных поселках с инфраструктурой, и более бюджетные. Аукцион пройдет в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5.
К примеру, на аукцион попали три участка в Заславле. От МКАД расстояние составляет 18 километров. Первый из участков находится на улице Рогнеды. Речь идет про десять соток с полным набором коммуникаций (газ, водопровод, электричество). Начальная цена указана 52 862 рубля.
Второй и третий участки являются смежными и находятся на улице Рябиновой. Каждый из них по десять соток. Есть электричество, газ, водопровод. Начальная цена составляет 75 260 рублей за каждый.
В Колодищах, расположенных в шести километрах от МКАД, на улице Большая Цветочная на торги попал самый дорогой участок. Начальная цена указана 165 000 рублей. Речь идет про 15,5 сотки с полным набором коммуникаций.
На торги попал участок в деревне Старина (она находится неподалеку от Колодищей) в десяти километрах от МКАД. Начальная стоимость указана в 115 000. Здесь тоже 15 соток и все коммуникации.
В поселке Большой Тростенец, расположенный неподалеку от Партизанского проспекта (расстояние от МКАД составляет два километра) на торги выставили участок на улице Совхозной. Это семь соток, газ и водопровод. Его стоимость составляет 55 000 рублей.
В Глебковичах в 13 километрах от МКАД на улице Абрикосовой с видом на лес можно приобрести участок 15,45 сотки со всеми коммуникациями. Начальная цена — 90 000 рублей.
В деревне Качино, которая находится непоадлеку от Минского моря, на торги попал участок площадью 15 соток. Есть газ и электричество. Его начальная цена составляет 100 000 рублей.
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