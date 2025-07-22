«Цены от 52 862 до 165 000 рублей». Несколько дорогих участков, расположенных рядом с Минском, попали на аукцион

У белорусов 22 августа будет возможность выбрать участок, расположенный неподалеку от Минска. Всего на аукцион попало 17 лотов — это и дорогие варианты, которые находятся в респектабельных поселках с инфраструктурой, и более бюджетные. Аукцион пройдет в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5.