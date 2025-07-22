Власти Башкирии сообщили о снижении в республике младенческой и детской смертности

Министерство здравоохранения Башкирии, как сообщают в правительстве, реализует комплекс мер для дальнейшего снижения смертности. В их числе — госпитализация беременных из группы риска в перинатальные центры, оказание высокотехнологичной помощи детям с тяжелыми патологиями, повышение квалификации врачей, детальный анализ каждого случая смерти, а также ведение регистра новорожденных и детей до одного года, перенесших критические состояния и др.