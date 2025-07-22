Власти Башкирии сообщили о снижении в республике младенческой и детской смертности

В Башкирии за последние полгода младенческая смертность снизилась на 14,5%, детская смертность — на 16,5%. Об этом на недавнем заседании правительства республики рассказал премьер-министр региона Андрей Назаров. По его словам, такие результаты стали возможны благодаря внедрению структурно-организационной модели снижения смертности, основанной на мониторинге ключевых показателей.
Назаров подчеркнул, что Башкирия опережает многие регионы в этом направлении за счет оптимального использования ресурсов здравоохранения, включая цифровизацию медицинской помощи.
Основными причинами младенческой смертности, по данным властей, остаются состояния перинатального периода, врожденные аномалии, а также болезни органов дыхания и внешние воздействия. При этом по сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение смертности от болезней нервной системы и инфекционных заболеваний, однако вдвое увеличилось число летальных случаев из-за внешних факторов.
Среди детей наиболее частыми причинами смерти стали травмы, болезни нервной системы и новообразования. Наибольшее количество смертей от внешних причин приходится на подростков 15−17 лет.
Министерство здравоохранения Башкирии, как сообщают в правительстве, реализует комплекс мер для дальнейшего снижения смертности. В их числе — госпитализация беременных из группы риска в перинатальные центры, оказание высокотехнологичной помощи детям с тяжелыми патологиями, повышение квалификации врачей, детальный анализ каждого случая смерти, а также ведение регистра новорожденных и детей до одного года, перенесших критические состояния и др.
Андрей Назаров отметил, что ключевым инструментом снижения детской и младенческой смертности остается профилактика. Он поручил Минздраву и Минтруду активизировать работу с семьями высокого социального риска, уделяя особое внимание предотвращению несчастных случаев, травм и отравлений среди детей.
— Также ведомствам будет необходимо осуществлять их адресный медико-социальный патронаж, — отметили в кабмине.
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