Новый кроссовер «Москвич 8» поступил в продажу

Автозавод «Москвич» располагается на площадке бывшего завода «Рено Россия», которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит «Камазу»). На данный момент в линейке еще три модели — городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».