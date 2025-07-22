В Чунском районе открыли движение по восстановленному мосту через реку Джидыкан

В Чунском районе открыли движение по отремонтированному мосту через реку Джидыкан. 30-ти метровая конструкция находится на 93-м километре дороги Тайшет — Чуна — Братск. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, дорожники восстановили и усилили промежуточную и береговые опоры. На них нанесли четыре слой антиразрушительного покрытия. На пролётных строениях заменили балки и установили новые барьерные ограждения. Так конструкция будет надежнее.
— Раньше здесь была лесовозная дорога. Так как она на 200 километров короче пути от Тайшета до Братска, ей начали пользоваться местные жители. С 2012 года дорожный участок начали приводить в порядок: строили основание, качественное покрытие, делали мосты, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Сейчас на мосту обновили дорожное покрытие. Теперь оно защищено от талых вод благодаря гидроизоляционному слою, а также оснащено новым асфальтом и свежей разметкой. Стоимость всех работ составила примерно 52 миллиона рублей.