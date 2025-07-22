Экс-чиновников Омской области осудят за незаконную покупку автомобиля

По данным следствия, с февраля по июнь 2024 года обвиняемые организовали закупку внедорожника Haval F7 за 3,3 млн рублей из внебюджетных средств интерната. Автомобиль передали в служебное пользование заместителя министра, хотя учреждение остро нуждалось в автобусе для перевозки постояльцев.