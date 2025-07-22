Экс-чиновников Омской области осудят за незаконную покупку автомобиля

Прокуратура Омской области расследовала уголовное дело против бывшего первого замминистра труда и соцразвития региона и экс-директора омского дома-интерната. Им инкриминировали превышение должностных полномочий. Об этом ведомство сообщило 22 июля.
По данным следствия, с февраля по июнь 2024 года обвиняемые организовали закупку внедорожника Haval F7 за 3,3 млн рублей из внебюджетных средств интерната. Автомобиль передали в служебное пользование заместителя министра, хотя учреждение остро нуждалось в автобусе для перевозки постояльцев.
Примечательно, что сделка состоялась, несмотря на выявленные ранее нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности в интернате. В ходе расследования машину вернули в собственность учреждения.
Оба фигуранта не признали вину. Уголовное дело направят в Ленинский райсуд Омска.
Ранее «КП Омск» сообщила, что убившая младенца 16-летняя горожанка не знала о своей беременности.