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Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию

РЖД: задержанные в Ростовской области поезда будут следовать по расписанию.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, а составы, задержанные 20−21 июля из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график, сообщили в РЖД.

РЖД в субботу заявляли о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром проинформировала о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. Задержанные поезда вводили в график.

«Все поезда, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные 20−21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание.

«Из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до 2 часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию», — добавляют РЖД.

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