Режим ЧС по засухе начал действовать еще в двух районах Ростовской области

В Ростовской области режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи ввели еще в двух территориях, в Егорлыкском и Матвеево-Курганском районах. Это решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба губернатора.