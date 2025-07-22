Режим ЧС по засухе начал действовать еще в двух районах Ростовской области

В Ростовской области режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи ввели еще в двух территориях, в Егорлыкском и Матвеево-Курганском районах. Это решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба губернатора.
В указанных районах резко снизился уровень влаги в почве, и это создает угрозу для урожая. Власти вводят режим ЧС для того, чтобы помочь аграриям. Хозяйства, застраховавшие посевы, смогут получить компенсации.
Напомним, с 10 июня такой же режим установили в десяти территориях области: в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Октябрьском, Сальском, Семикаракорском, Цимлянском и Чертковском районах.
С 30 июня к списку добавились еще девять территорий: Аксайский, Багаевский, Боковский, Зимовниковский, Куйбышевский, Миллеровский, Неклиновский, Усть-Донецкий и Целинский районы.
Ранее на Дону из-за заморозков и засухи сократили прогноз урожая зерновых до 8 млн тонн. Общая площадь поврежденных посевов сейчас составляет 1 млн га, 180 тысяч га потеряны безвозвратно. Ущерб оценивается в 7,8 млрд рублей.
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