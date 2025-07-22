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На улице Свердловской в Красноярске завершили масштабный ремонт

В Красноярске обновили участок улицы Свердловской от пересечения с улицей Александра Матросова до дома № 73.

В Красноярске обновили участок улицы Свердловской от пересечения с улицей Александра Матросова до дома № 73.

Дорожники уложили новый асфальт, заменили бордюры и привели в порядок тротуары, сделав их удобными для маломобильных граждан.

В районе станции «Енисей» специалисты оптимизировали дорожное движение: обустроили заездной карман для автобусов на остановке, перенесли пешеходный переход ближе к остановке и установили новые светофоры. Эти меры сделали переход дороги более удобным и безопасным для пешеходов.

Этот участок стал одним из самых протяженных объектов ремонта в этом году — его длина составляет 3,6 километра. Работы на улице Свердловской продолжаются, и вскоре горожане смогут оценить все преимущества обновленной дороги.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске готовность объектов улично-дорожной сети, находящихся в процессе ремонта, превышает 50%.