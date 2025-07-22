«Семь коров и бык». Под Гомелем пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажного дома

Под Гомелем пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажного дома. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
Согласно информации, пенсионерка, проживающая в поселке Большевик, устроила коровник во дворе многоэтажки. Стадо крупного рогатого скота (семь коров и бык) она разместила в самовольно построенном ветхом сарае между многоквартирными жилыми домами.
В пресс-службе акцентировали внимание на том, что зимой крупный рогатый скот страдал от холода и антисанитарии из-за отсутствия соломенной подстилки, выгула на свежем воздухе, полноценного питания.
«Летом скот стоял по колено в грязи и навозной жиже», — сказано в сообщении.
Соседи пожаловались в исполнительный комитет на запах, а также на многочисленный нарушения. Однако белоруска проигнорировала полученные предписания. Дело дошло до суда, который постановил выкупить дворовую ферму и передать профессиональному хозяйству.
«Под контролем судебных исполнителей отдела принудительного исполнения Гомельского района животных эвакуировали на новое место жительства. Незаконно возведенные сараи планируется снести», — уточнили в ведомстве.
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