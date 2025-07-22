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«Семь коров и бык». Под Гомелем пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажного дома

Под Гомелем пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажного дома.

Источник: Комсомольская правда

Под Гомелем пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажного дома. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Согласно информации, пенсионерка, проживающая в поселке Большевик, устроила коровник во дворе многоэтажки. Стадо крупного рогатого скота (семь коров и бык) она разместила в самовольно построенном ветхом сарае между многоквартирными жилыми домами.

В пресс-службе акцентировали внимание на том, что зимой крупный рогатый скот страдал от холода и антисанитарии из-за отсутствия соломенной подстилки, выгула на свежем воздухе, полноценного питания.

«Летом скот стоял по колено в грязи и навозной жиже», — сказано в сообщении.

Соседи пожаловались в исполнительный комитет на запах, а также на многочисленный нарушения. Однако белоруска проигнорировала полученные предписания. Дело дошло до суда, который постановил выкупить дворовую ферму и передать профессиональному хозяйству.

«Под контролем судебных исполнителей отдела принудительного исполнения Гомельского района животных эвакуировали на новое место жительства. Незаконно возведенные сараи планируется снести», — уточнили в ведомстве.

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