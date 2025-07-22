ФСЗН открыл короткий номер 122 для жалоб белорусов по выплатам больничного. Подробности рассказали в пресс-службе Фонда социальной защиты населения.
Белорусы, которым работодатель не оплатил больничный или пособие, могут обратиться по короткому номеру 122. Звонки будут приниматься с понедельника по пятницу с 08.30 до 13.00, а также с 14.00 до 17.30.
Ранее Минтруда сказало, какие услуги белорусы могут получить и заказать бесплатно на портале соцзащиты.
Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов снизили страховой стаж для пенсии.
А еще надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных отраслей Беларуси.