Игроки «Акрона» и «Крыльев» — в топ-5 по трем показателям после первого тура РПЛ

Стало известно, по каким параметрам футболисты команд из Самарской области обошли соперников.
«Акрон» и «Крылья» открыли чемпионат региональным дерби 19 июля. Забили по мячу — 1:1 (6+). Отличились Йонуц Неделчару и Вадим Раков. Последний занял второе место по числу ударов (5). Больше лишь у Брайана Мансильи из «Ахмата» (6).
Защитник Доминик Ороз и полузащитник Сергей Бабкин из «КС» разделили первую строчку по количеству перехватов (по 6). За ними — Ифет Джаковац из тольяттинского клуба (4). Столько же у Диего Косты и Дмитрия Чистякова из «Краснодара» и «Ростова» соответственно.
А Сергей Песьяков и Виталий Гудиев сделали по четыре сейва в первом туре. С такими цифрами расположились на четвертой и пятой позиции в Премьер-лиге, уточняет телеграм-канал «МЯЧ RU».
Ранее писали, что нападающий «зелено-бело-синих» Вадим Раков хочет провести незабываемый сезон в самарской команде.
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