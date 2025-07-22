В Новосибирской области нашли керамику с влиянием предшествующей культуры

«Подобное встретилось нам у кургана Тартас-2. Это один из самых больших курганов лесостепной зоны Барабинской степи — 40 м в диаметре, 2 м в высоту — и один из самых ранних, датируемый VII веком до нашей эры. Вокруг кургана по склону насыпи были выложены черепа лошадей — более 40 особей и обнаружены останки пяти девушек 16−20 лет и одного юноши 20−24 лет. По ДНК-анализу специалисты сейчас пытаются установить, являются ли эти шесть человек родственниками тому, кто погребен в самом кургане. Если родство не подтвердится, возможно, в жертву на похоронах знатного скифа были принесены пленники», — рассказал профессор НГПУ.