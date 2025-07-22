В Самаре 22 июля открылась регистрация на посещение «Поезда Победы»

Впервые в мире создана интерактивная выставка (12+), размещённая прямо в движущемся поезде и обеспечивающая эффект полного погружения. Десять тематических вагонов посвящены ключевым событиям и этапам Великой Отечественной войны.
23 июля состав прибудет на железнодорожный вокзал Самары. Посмотреть экспозицию можно будет с 10:00 до 19:00, а 24 июля — с 10:00 до 16:00.
Этот уникальный музей на колёсах путешествует по городам России уже шестой год подряд при поддержке Минобрнауки РФ и движения «Волонтёры Победы». Жители региона впервые увидели «Поезд Победы» в 2023 году.
Выставка позволяет зрителям перенестись в военные годы, прочувствовать боль утрат и испытаний, которые пришлось пережить советскому народу на пути к Победе.
Билеты можно оформить бесплатно на официальном сайте проекта. Регистрация открывается за сутки до прибытия поезда. Один билет действителен для двух посетителей, и его необходимо предъявить волонтёрам при входе.
Чтобы не пропустить время посещения, рекомендуется приезжать на вокзал заранее. Группы формируются по 12−15 человек, а запуск в вагоны осуществляется каждые пять минут. За один день экспозицию могут увидеть не более 1,5 тысячи человек.
Возрастные ограничения — 12+.
Дети с 12 лет могут приходить самостоятельно, ребята 6−11 лет — только в сопровождении родителей или опекунов. Для малышей младше шести лет посещение не предусмотрено.
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