Виталий Хоценко вручил ключи от новых школьных автобусов

До конца текущего года регион получит ещё 153 автобуса, что позволит полностью обновить школьный транспорт. По словам Виталия Хоценко, уже в этом году весь автопарк образовательных учреждений Омской области будет соответствовать нормативу — возраст всех машин не будет превышать 10 лет. От имени педагогов и руководителей школ слова благодарности выразил директор Колосовской средней школы Сергей Мягченко.