Виталий Хоценко вручил ключи от новых школьных автобусов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел торжественную церемонию передачи ключей от 51 нового школьного автобуса представителям образовательных учреждений региона. Новые автобусы направлены в 30 муниципальных районов и город Омск. В мероприятии кроме главы региона приняли участие председатель Законодательного собрания Александр Артемов и другие представители регионального правительства.
Фото: Сергей Мельников.
Новые автобусы направлены в 30 муниципальных районов и город Омск. Они призваны обеспечить безопасную и комфортную перевозку более 1400 школьников из сельских районов и отдалённых микрорайонов. По словам губернатора, сегодня более 16 тысяч учащихся ежедневно пользуются специализированным школьным транспортом, и модернизация автопарка является одной из ключевых задач региона.
«Обновление школьного транспорта — наша приоритетная задача. Мы делаем всё возможное, чтобы дети независимо от места проживания учились в безопасных и комфортных условиях, участвовали в олимпиадах, конкурсах и культурных мероприятиях. Безопасная и своевременная доставка школьников к месту учебы — залог спокойствия родителей и основа равного доступа к качественному образованию», — подчеркнул губернатор.
Все переданные автобусы полностью соответствуют современным требованиям безопасности. Машины оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками, ограничителями скорости до 60 км/ч, а также необходимыми средствами пожаротушения и медицинскими аптечками. Некоторые автобусы адаптированы для работы в сложных климатических условиях — они поступили в северную комплектацию для районов с холодным климатом.
Губернатор лично осмотрел технику, поздравил водителей и представителей школ, пожелав участникам доброго пути и безопасной дороги.
Фото: Сергей Мельников.
До конца текущего года регион получит ещё 153 автобуса, что позволит полностью обновить школьный транспорт. По словам Виталия Хоценко, уже в этом году весь автопарк образовательных учреждений Омской области будет соответствовать нормативу — возраст всех машин не будет превышать 10 лет. От имени педагогов и руководителей школ слова благодарности выразил директор Колосовской средней школы Сергей Мягченко.
«Подвоз детей — важная часть образовательного процесса, и новые автобусы обеспечивают безопасную и комфортную дорогу в школу и обратно. Благодарим за внимание к нашим задачам и реальную помощь», — сказал Сергей Мягченко.
Модернизация школьного транспорта в Омской области началась в 2018 году. За шесть лет регион получил 412 автобусов, которые существенно улучшили условия перевозки учащихся. Поступление новой техники станет важным шагом в реализации стратегической цели — обеспечении равного доступа к качественному образованию для всех детей региона.