За свет будем платить больше: НАРЭ пояснило, почему тарифы на электроэнергию опять рискуют вырасти

Национальное Агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) официально подняло тариф на транспортировку электроэнергии на 5%. Новая цена — 261 лей за мегаватт-час (без НДС). Почему? Потому что строим супер-ЛЭП Вулкэнешть-Кишинёв, которая обещает сделать энергосистему крепче, чем утренний кофе у офисного планктона.