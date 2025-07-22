За свет будем платить больше: НАРЭ пояснило, почему тарифы на электроэнергию опять рискуют вырасти

Национальное Агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) официально подняло тариф на транспортировку электроэнергии на 5%. Новая цена — 261 лей за мегаватт-час (без НДС). Почему? Потому что строим супер-ЛЭП Вулкэнешть-Кишинёв, которая обещает сделать энергосистему крепче, чем утренний кофе у офисного планктона.
«Это нужно, чтобы свет не гас, и вся страна была на связи», — говорят в ANRE и «Молделектрике».
На грандиозное строительство, которое обещают уже скоро закончить, выделено почти 30 миллионов евро.
Ранее министр энергетики Жунгиету заверил, что строительство ЛЭП «Вулканешты-Кишинев» не повлияет на снижение тарифов.
При этом о неминуемом подорожании электроэнергии он не сообщал.
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