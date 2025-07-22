Биография Анны Шевчук: ее встреча с Юрой Борисовым, семья и дети, роли в кино, появление на церемонии «Оскар»

На 97-й церемонии вручения премии «Оскар» Юра Борисов появился вместе со своей женой актрисой Анной Шевчук. Пара вызвала умиление у пользователей соцсетей: супруги нежно улыбались друг другу под вспышки фотокамер. Юра Борисов не раз говорил, что успехом он обязан именно жене. «Газета.Ru» рассказывает, чем известна Анна Шевчук и как они познакомились с Юрой Борисовым.
Детство и юность Анны Шевчук.
Анна Шевчук родилась 12 января 1991 года в Орске — небольшом городе в Оренбургской области. С детства все отмечали творческие способности девочки. В школе параллельно с обучением Анна занималась танцами и музыкой, играла на фортепиано. Позже она поступила в местный колледж искусств на специальность «хореографическое творчество», но получила травму спины и не смогла посвятить себя танцам. Тогда Анна задумалась о карьере актрисы и поехала поступать в Москву. Здесь девушка подала документы сразу в несколько театральных вузов, но с первого раза выдержать конкурс у нее не получилось. Шевчук вернулась в родной город.
В 2009 году она снова предприняла попытку поступления в театральный институт. На этот раз удача улыбнулась ей: Анна стала студенткой Высшего театрального училища имени Щепкина. Ее мастерами были Виталий Иванов и Владимир Бейлис.
Актерская карьера Анны Шевчук.
Окончив в 2013 году Щепкинское училище, Анна Шевчук присоединилась к труппе театра «Современник». Там она сыграла несколько ролей, среди которых Марианна в пьесе «Золушка». Кроме того, актриса сотрудничала с Театром имени Моссовета, Центром Мейерхольда и Домом Высоцкого.
За роль Зои Пельц в пьесе «Зойкина квартира» Шевчук получила театральную премию «Золотой лист».
Еще во время учебы Анна Шевчук начала сниматься в кино. Ее дебютным проектом стал киноальманах «Astra, я люблю тебя», где актриса появилась в новелле «Акварель». Позже Шевчук сыграла небольшие роли в сериалах «Доктор Рихтер», «Псих», «Монастырь», «The Телки». В проекте «Натали и Александр» она воплотила на экране образ императрицы Александры Федоровны.
Перерывы в карьере Анны Шевчук обусловлены семейными обстоятельствами — актриса прекращала сниматься, когда уходила в декрет. Сейчас Анна совмещает актерскую деятельность с работой агента и представляет своего мужа Юру Борисова.
Знакомство с Юрой Борисовым.
Со своим будущим мужем Анна познакомилась на вступительных экзаменах в 2009 году. По словам Юры Борисова, девушка с интересной внешностью и косой до пояса привлекла его внимание сразу. А вот спокойная и немного замкнутая Анна не была очарована энергичным Борисовым. К тому же между ними была разница в возрасте: Анна старше Юры на два года. Это особенно чувствовалось при знакомстве, когда парню было 16 лет, а девушке — 18.
«Она была в странных орских валенках, с длинными волосами. И вообще не обращала на меня внимания. Потом в общежитии нас поселили в соседних комнатах, я пытался за ней ухаживать, но все зря», — рассказал актер в одном из интервью.
Чтобы впечатлить девушку, Борисов залезал в ее комнату через окно, забирался на крыши, делился с нею глазированными сырками и дарил подарки. На первом курсе Юра купил машину и сразу же предложил Анне Шевчук покататься по Москве. Но та вежливо отказалась. Позже актриса призналась, что ждала, когда ее пылкий однокурсник станет серьезнее.
Во время работы над дипломным спектаклем «Зойкина квартира» неуступчивая Анна и упрямый Юра постоянно спорили и ругались на репетициях, да так, что доходило чуть ли не до драки. Режиссер грозился закрыть проект, если актеры не найдут общий язык. В итоге Шевчук и Борисов пришли к компромиссу. А после «Зойкиной квартиры» Анна поняла, что уже не может без этого энергичного и сумасшедшего парня рядом с собой. Незадолго до окончания училища в 2014 году они тайно поженились. Известно, что на регистрацию Борисов опоздал: перепутал время и в итоге приехал в рыцарском костюме. В Грибоедовский ЗАГС его пускать не хотели, пришлось уговаривать охранника.
Семейная жизнь.
В первое время молодые актеры жили в коммунальной квартире — это жилье Анне Шевчук предоставил «Современник». Денег не хватало, в театре платили немного, а в высокооплачиваемые проекты их еще не звали. Паре пришлось пережить первый кризис: тогда Юра Борисов «искал смысл жизни», подавшись в эзотерику.
Через год после свадьбы у супругов родилась дочь Марфа: девочку назвали именем, на котором сошлись оба родителя. Тогда Борисов принял решение уйти из «Сатирикона», где он служил, и сосредоточиться на кино. Там актер был более востребован: он сыграл в сериалах «Молодая гвардия» и «Отчий берег», фильмах «Хрусталь» и «Бык». В 2017 году у супругов родилась вторая дочь, которую назвали Акулиной.
Вскоре Шевчук уговорила мужа попробоваться на роль в фильме Федора Бондарчука «Вторжение». В итоге эта картина стала кассовым хитом и открыла Юре Борисову дорогу в большое кино. В интервью он не раз говорил, что обязан своим успехом именно супруге, и потому она имеет большое влияние на выбор проектов.
В 2023 году вышел короткометражный фильм «Прости меня, Аня», где Анна Шевчук и Юра Борисов сыграли вместе. А в 2025-м стало известно, что актеры снимаются в фильме «Ваня»: Шевчук — в роли матери главного героя, а Борисов — в роли их соседа.
Появление на церемонии «Оскар».
Россияне познакомились с Анной Шевчук, когда она стала появляться вместе с супругом на кинопремьерах и красных дорожках московских кинофестивалей. А вот зарубежный зритель увидел жену Юры Борисова только после успеха фильма «Анора». Актер рассказывал, что узнал о номинации на «Оскар» за роль второго плана, когда ехал в машине с семьей. По его словам, Анна активно следила за объявлением номинантов и стала кричать от счастья, когда назвали имя мужа.
«Моя жена кричала еще час, из-за чего я пропустил все остальные номинации», — рассказал Борисов.
Позже он вышел на связь в прямом эфире американского ТВ-шоу Good Morning America с Анной и дочками Марфой и Акулиной, чтобы поделиться своими эмоциями.
Вместе с актером Анна посетила церемонию награждения «Оскар» в марте 2025 года. В сети активно обсуждали ее внешний вид: для красной дорожки Шевчук выбрала платье в пол итальянского бренда Antonio Grimaldi с юбкой «рыбий хвост» и шлейфом, который Юра трогательно поправлял перед камерами. Волосы Анна оставила распущенными. На препати мероприятия Анна появилась в белом брючном костюме Giorgio Armani.
В прямой эфир попал кадр с церемонии, где Анна Шевчук снимает на свой смартфон туфли на красной дорожке мероприятия. Пользователи пришли в восторг от непосредственности актрисы и написали, что оказавшись на подобном мероприятии, поступили бы точно так же. Позже Анна сидела рядом с мужем в зрительном зале и поддерживала его во время оглашения лауреатов премии. Хотя Юра Борисов уступил статуэтку Кирану Калкину, он поднялся на легендарную сцену театра Dolby вместе с командой проекта, чтобы получить «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
На афтерпати журнала Variety Анна Шевчук появилась в белом шелковом платье с баской, длинной юбкой российского бренда Tegin, стоимостью 190 тысяч рублей. На ткани были крупные синие цветы, напоминающие роспись под гжель.