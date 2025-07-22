Биография Анны Шевчук: ее встреча с Юрой Борисовым, семья и дети, роли в кино, появление на церемонии «Оскар»

Во время работы над дипломным спектаклем «Зойкина квартира» неуступчивая Анна и упрямый Юра постоянно спорили и ругались на репетициях, да так, что доходило чуть ли не до драки. Режиссер грозился закрыть проект, если актеры не найдут общий язык. В итоге Шевчук и Борисов пришли к компромиссу. А после «Зойкиной квартиры» Анна поняла, что уже не может без этого энергичного и сумасшедшего парня рядом с собой. Незадолго до окончания училища в 2014 году они тайно поженились. Известно, что на регистрацию Борисов опоздал: перепутал время и в итоге приехал в рыцарском костюме. В Грибоедовский ЗАГС его пускать не хотели, пришлось уговаривать охранника.