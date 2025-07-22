Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

«Приговором суда Ткаченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Каракулину и Белову — 15 лет, Лыню — 14 лет, с отбыванием каждым из осужденных первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Дьяченко приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — добавили в СК.