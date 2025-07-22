Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 14 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдатам оператору Владимиру Дьяченко, стрелку Сергею Ткаченко, медику-стрелку Михаилу Белову, а также Павлу Каракулину и Владимиру Лыню. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. “а” и “в” части 2 статьи 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что они незаконно вторглись на территорию Курской области с оружием и гранатами, заняли позиции в населенных пунктах, применяя огонь против представителей ВС РФ, а также препятствовали эвакуации граждан из зоны боевых действий.
«Приговором суда Ткаченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Каракулину и Белову — 15 лет, Лыню — 14 лет, с отбыванием каждым из осужденных первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Дьяченко приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — добавили в СК.