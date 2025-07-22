Полиция провела обыски в редакции Telegram-канала Baza

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к главреду издания Глебу Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связи с ним до сих пор нет. Как и с сотрудниками, которые находятся в офисе издания. По данным Baza, правоохранители не объясняют, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».