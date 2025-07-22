«Я был пацаном с района»: актер Антон Богданов — о фильме «Герои анекдотов», отношениях с пасынком Леоном Кемстачом и мотоклубе

— Я со школы стремился стать режиссером, но актерство затянуло. Теперь снимаюсь не так часто, работаю над проектами как режиссер и продюсер. В этом плане назову нашу военную драму «Красавица», детский фильм «Иван Семенов». Актерский опыт же помогает понять базу. Так, порой объясняю артистам, чего хочу в кадре, показываю это самостоятельно. Не все считают, что это правильно. Но Виктор Сухоруков, когда мы работали, сказал, чтобы я никого не слушал, что показ помогает. А ему я доверяю.