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Юным омичам бесплатно выдадут мороженое на «АгроОмске»

Дети смогут попробовать лакомство, произведённое в регионе.

Источник: Om1 Омск

В Омске 23 июля в 10:00 в парке «На Королёва» открывается сельскохозяйственная выставка-ярмарка «АгроОмск». В этом году специально для детей в 13:00 пройдёт дегустация молочных продуктов и мороженого.

«Дегустация молочной продукции для детей младшего и дошкольного возраста. А для детей постарше — мороженое в индивидуальной упаковке. В этом году количество порций для дегустации увеличили в два раза», — сообщили организаторы.

Также гостей праздника ждут дегустация сыра и сюрприз от «Любинского молочно-консервного комбината» — фонтан из сгущёнки. Подробную афишу «АгроОмска» в этом году читайте в нашем материале.